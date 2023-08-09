Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum

Uzun yıllardır Hakan Bilal Kutlualp tarafından kullanılan 34 FB 1907 plaka, Gürcistan'da Kamal Aliyev isimli bir kişi tarafından tescillendi.



Gürcistan plakasını türkiye tarzında bastırıp kullanan Aliyev Türkiye'ye giriş yapınca sorunlar ortaya çıkmadı. Kamal Aliyev'in Türkiye'de kullandığı köprü ve otoyol ücretleri Hakan Bilal Kutlualp'in plakasına yazılırken, trafik ihlalleri nedeiyle kesilen cezaları da Kutlualp ödemek durumunda kalıyor. Gürci plakalı aracın sahibi herhangi bir ücret ödemiyor.

Twitter'dan sesini duyuran Kutlualp, plakanın başında Gürcistan bayrağı ve GE harfleri olmasına rağmen cazaların kendisine geldiğini belirterek, "Bu arkadaşa ulaşamıyorum. Plakayı Gürcistan'dan almış. Bütün HGS'lerden kaçak geçiyor ve devamlı ben ödüyorum bir yıldır. Sonunda savcılığa başvurduk. Kendisi de buradan görüyorsa bana ulaşsın" yazdı.



Takipçilerinde de destek isteyen Kutlualp, "Gördüğümüz yerde lütfen uyaralım şahsı veya kolluk kuvvetlerine bildirelim mümkünse." paylaşımında bulundu.