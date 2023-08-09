Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum

Fenerbahçe Spor Kulübü eski yöneticisi ve iş insanı Hakan Bilal Kutlualp'in meşhur plakasıyla başı dertte. Kutlualp'in uzun yıllardır sahibi olduğu 34 FB 1907 plakası, Gürcistan’da tescili yapılmış aynı plakalı aracın Türkiye’de kullanılmasıyla sorun yaratmaya başladı. Türkiye tarzı bastırılan aynı plakalı aracın köprü, otoyol ücretleriyle birlikte kesilen cezalarını da Kutlualp ödemek zorunda kalıyor.

Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum

Uzun yıllardır Hakan Bilal Kutlualp tarafından kullanılan 34 FB 1907 plaka, Gürcistan'da Kamal Aliyev isimli bir kişi tarafından tescillendi.

Gürcistan plakasını türkiye tarzında bastırıp kullanan Aliyev 'ye giriş yapınca sorunlar ortaya çıkmadı. Kamal Aliyev'in Türkiye'de kullandığı köprü ve otoyol ücretleri Hakan Bilal Kutlualp'in plakasına yazılırken, ihlalleri nedeiyle kesilen cezaları da Kutlualp ödemek durumunda kalıyor. Gürci plakalı aracın sahibi herhangi bir ücret ödemiyor. 

Twitter'dan sesini duyuran Kutlualp, plakanın başında Gürcistan bayrağı ve GE harfleri olmasına rağmen cazaların kendisine geldiğini belirterek,  "Bu arkadaşa ulaşamıyorum. Plakayı Gürcistan'dan almış. Bütün 'lerden kaçak geçiyor ve devamlı ben ödüyorum bir yıldır. Sonunda savcılığa başvurduk. Kendisi de buradan görüyorsa bana ulaşsın" yazdı.

Takipçilerinde de destek isteyen Kutlualp, "Gördüğümüz yerde lütfen uyaralım şahsı veya kolluk kuvvetlerine bildirelim mümkünse." paylaşımında bulundu. 

Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum - 1

PLAKANIN SAHİBİNDEN PİŞKİN MESAJ

Gürcistan plakalı aracın sahibi Kamal Aliyev'in sosyal medyadan yaptığı, "Ceza makbuzlarını almışsınız" paylaşımına Kutlualp, "Kamal beni ara bu sorunu çöz savcılık karayolları jandarma herkes konuyla meşgul şu an, avukatım dahil" cevabını yazdı.

Hakan Bilal Kutlualp'ten plaka isyanı: Her yerden kaçak geçiyor ben ödüyorum - 2

GÜRCİSTAN'DA PLAKALAR FARKLI

Gürcistan'da plakalar Türkiye'den farklı olarak Harf-Rakam-Harf şeklinde oluyor aralarda - işareti yer alıyor. Yani plakanın Gürcistan tescilli olmayıp sahte olması ihtimali de yüksek. 

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