Hakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya'da düzenlenen 56. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz ülkemizi bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız vatan yolunda son nefeslerini verdiler.

FETÖ terör örgütü ile mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Milletimiz bu terör örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Zemin buldukları ülkelerdeki faaliyetlerini sona erdirdik.

Birçok ülkede faaliyet gösteren oluşumların kapatılmasını sağladı. Yeni dönemde de dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz."