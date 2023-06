Hakan Fidan görevi devraldı: İlk mesaj "milli dış politika" oldu

ÇAVUŞOĞLU, GÖREVİNE VEDA ETTİ



Çavuşoğlu da devir teslim törenlerinin devlet için çok kıymetli bir gelenek olduğunu belirterek, "Hem bir vedadır hem de makam kim olursa olsun devlette devamlılığı gösterir, devletin bayrak yarışıdır." ifadelerini kullandı.



Uluslararası ilişkiler okumaya memleketi Alanya’da bir lise öğrencisiyken karar verdiğini aktaran Çavuşoğlu, "O günlerde hain terör örgütleri diplomatlarımızı şehit ediyor, her gün acı bir habere uyanıyorduk. Ancak şunu da görüyorduk, Türk hariciyesi bir an bile tereddüt, korku, tedirginlik göstermiyordu. Bayrak bir büyükelçiden bir büyükelçiye, bir başkonsolostan, bir memurdan diğerine geçiyor. Ben de bu bayrak yarışına katılmak, şanlı devletimizi ve milletimizi temsil şerefine nail olmak istedim." diye konuştu.



"Köklü hariciyemizin temellerinin atılmasının bu yıl 500'üncü yıl dönümünü kutluyoruz ancak şu da bir gerçek ki Türk'ün olduğu yerde, her yerde devlet, devletin olduğu yerde diplomasi vardır." diyen Çavuşoğlu, görevi boyunca büyük bir şerefle çalıştığını vurguladı.



Çavuşoğlu, şimdi bayrağı devretme sırası olduğunu dile getirerek, "8 yıl 6 ay 13 gün taşıdığım Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. Hakan kardeşim uluslararası ilişkilerin teorisi kadar pratiğine de hakim bir dava arkadaşımdır." ifadesini kullandı.



Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in çalışma ilkeleri ve kurum kültürü itibarıyla birbirine benzeyen, büyük Türk milletinin hizmetkarı iki güzide kurum olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu şunları kaydetti:



"En zor coğrafyalarda, en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Başta FETÖ ve PKK olmak üzere yurt dışındaki terör şebekelerine karşı birlikte mücadele ettik. Kendisinin idaresinde Türk Hariciyesi, Türkiye'nin küresel aktör konumunu pekiştirme yönündeki yürüyüşüne kararlılıkla devam edecektir. Ben de her zaman Bakanlığımızın emrinde olacağım ve desteğe hazır olacağım." şeklinde konuştu.



Dışişleri Bakanlığı boyunca kendisine omuz veren tüm mesai arkadaşlarına, Türk Hariciyesinin her bir neferine, topyekün diplomasi icra ettikleri tüm kurumlara, iş dünyasına, özellikle de öğrencilere, bütün vatandaşlara, eşi Hülya Hanım ve kızı Eylül İrem'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Birlikte yürümekten şeref duyduğum sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şimdi görevimiz, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun." dedi.