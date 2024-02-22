Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988 tarihinde dünyaya geldi.

Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlanmıştır.



Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra, 2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Ezel dizisinin final olan 71. bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırdı.



TMC Yapım imzalı, 2011-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterine hayat verdi. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor. Şarkılarını da İnternet üzerinden yayınlamışlardır.