Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava başvurular ÖSYM tarafından alınacak.
HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.
Sınav ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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