Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. Sınav, ÖSYM tarafından 23-24 Aralık’ta yapılacak. Adaylar, ÖSYM aracılığıyla sınav başvurusunda bulunabilecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, ÖSYM başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Peki, Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava başvurular ÖSYM tarafından alınacak. 

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVI TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi. 

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında - 1

ilanına ilişkin yayımlanan duyuruya göre, adaylar başvurularını 8-16 Kasım'da yapabilecek.

Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında - 2

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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