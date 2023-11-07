Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler ÖSYM başvuru ekranında

Hakim ve savcı yardımcısı alımı ile ilgili sınav ilanı yayımlandı. ÖSYM tarafından 23-24 Aralık'ta yapılacak sınava başvurular ÖSYM tarafından alınacak.

HAKİM VE SAVCI YARDIMLIĞI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının internet sitesinde, Adalet Bakanlığı sınavlarına ilişkin duyuruya yer verildi.