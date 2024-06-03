Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde Van'da gözaltına alındı. BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI Akış'ın gözaltı kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis sabah saatlerinde Altay Caddesi’ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Hakkari Belediyesi’nde arama başlattı.

Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı. VALİ ÇELİK, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığınca, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, Akış'ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği belirtildi. Akış'ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, Akış'ın "Kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, Hakkari merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı" bildirildi.



Hakkari Valisi Ali Çelik

Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giden Akış'ın, üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, Hakkari merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği kaydedildi.



Açıklamada, bu kapsamda Akış hakkında "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.



Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.



Açıklamada, "Bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı. GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI



Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hakkari ili coğrafi sınırları içinde 3 Haziran saat 08.00'den geçerli 12 Haziran tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."