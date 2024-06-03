Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış, yürütülen bir soruşturma kapsamında Van'da gözaltına alındı. Belediyede polis tarafından arama yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını ve Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) belediye başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, dün akşam saatlerinde 'da gözaltına alındı.

BELEDİYEDE ARAMA YAPILDI

Akış'ın gözaltı kararı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, polis sabah saatlerinde Altay Caddesi’ni giriş ve çıkışlara kapatıp, Belediyesi’nde arama başlattı.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı - 1

Partililer ise belediye binası önünde toplanmaya başladı.

VALİ ÇELİK, BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ OLARAK ATANDI

İçişleri Bakanlığınca, Akış'ın görevden uzaklaştırılmasına ilişkin yapılan açıklamada, Akış'ın, PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, örgüt adına sözde sorgulamalar yapıp sözde vergi topladığı, yasa dışı yürüyüş, terörist cenazesi gibi eylemleri organize ederek eylemlere katılım sağlamak amacıyla halka ve esnafa baskı yaptığı, kepenk kapatmaya karşı çıkan esnafı terör örgütü adına tehdit ettiği belirtildi.

Akış'ın, terör örgütünün mahalle komisyonlarında da yer aldığı ve aynı zamanda sorumlusu olduğu ifade edilen açıklamada, Akış'ın "Kırsalla irtibatını sürdürdüğü, küçük yaştaki çocukları ideolojik söylemlerle kandırarak örgüte katılımını sağladığı, merkezinde yardım ve yataklık faaliyetlerini sürdürdüğü, örgütün kırsal alanından merkeze eylem amaçlı gelen teröristleri evinde barındırdığı" bildirildi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı - 2 Hakkari Valisi Ali Çelik

Terör örgütünün kırsal alanındaki kamplarına giden Akış'ın, üst düzey örgüt mensuplarıyla görüştüğü, merkezinde örgüt karşıtı olan vatandaşları sözde vergi adı altında haraca bağladığı ve örgütten aldığı talimatlarla vatandaşları tehdit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda Akış hakkında "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava dosyası bulunduğu ve yargılamanın devam ettiği kaydedildi.

Akış'ın, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu nedenlerle Mehmet Sıddık Akış, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ncı maddeleri uyarınca Hakkari Valisi Ali Çelik, Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YASAĞI

Hakkari Valiliği, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden uzaklaştırıldı - 3

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesinin amaçlandığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

" ili coğrafi sınırları içinde 3 Haziran saat 08.00'den geçerli 12 Haziran tarihi de dahil saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

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