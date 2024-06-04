Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın görevden alınması | Adalet Bakanı Tunç: Dava karar aşamasında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi.

Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var.

İçişleri Bakanlığı da uygun gördü. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, yerine geçici olarak görevlendirme"