Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın görevden alınması | Adalet Bakanı Tunç: Dava karar aşamasında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında konuştu. Bakan Tunç, "Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var" dedi.

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın görevden alınması | Adalet Bakanı Tunç: Dava karar aşamasında

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partili Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınması hakkında kabine sonrası değerlendirmelerde bulundu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları söyledi:

"Devam eden dava var bir de soruşturma var, dava karar aşamasında. Anayasanın ilgili maddesi belediyelerle ilgili kanun gereğince görevden alındı, yerine vali görevlendirildi.

Seçilmeye engel sabıkası yok, hakkında terör soruşturması varsa İçişleri Bakanlığı'nın görevden alma yetkisi var.

İçişleri Bakanlığı da uygun gördü. Geçici olarak görevden uzaklaştırma, yerine geçici olarak görevlendirme"

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