Hakkari'de şehit düşen piyade uzman onbaşı Hüseyin Mertoğlu, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Mertoğlu'nun ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, Burdur Belediyesi morgundan alınarak Bağsaray köyündeki babaevine götürüldü. Anne Ayşe Mertoğlu, şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Son gelişin böyle mi olacaktı oğlum" diye gözyaşı döktü.



Burada "helallik" alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Bağsaray köyü Yaka Camisi'ne getirildi.



Burdur İl Müftü Vekili Yüksel Güzel'in kıldırdığı namazın ardından şehidin naaşı, Bağsaray köyü mezarlığında toprağa verildi.



Çok sayıda kişinin tekbirlerle uğurladığı şehidin cenaze törenine, şehit Mertoğlu'nun babası Hüseyin Ali, annesi Ayşe, kız kardeşi Ümmü Mertoğlu'nun yanı sıra Burdur Valisi Hasan Şıldak, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE



Cenaze törenin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası Hüseyin Ali Mertoğlu'na telefonda taziyelerini iletti.



Aynı saldırıda şehit olan hava savunma piyade üsteğmen Emre Kargın ise Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Kargın'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan Seyfettin İnce Caddesi'ndeki babaevine götürüldü.



Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi.



Cenaze törenine Muğla Valisi Esengül Civelek, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban ve Burak Erbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, siyasi partilerin il başkanları, şehidin babası Muammer Kargın ve annesi Sadet Kargın ile vatandaşlar katıldı.



TEKBİRLERLE UĞURLANDI



Binali Yıldırım'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit Kargın, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye haykıran binlerce kişinin tekbirleriyle uğurlandı.



Muğla Müftüsü İbrahim Öcüt'ün cenaze namazını kıldırdığı Kargın, Kapıkargın Mahallesi Cumabelen Mezarlığında toprağa verildi.

