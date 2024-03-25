Hakkari'de karakolda dayak iddiasına soruşturma

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Hakkari Zap Spor ile Mazıdağ Spor kulübü maçındaki olayların ardından savcılık talimatı ile ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darbedildiği iddiası üzerine Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır.''

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