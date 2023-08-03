Hakkari'de korkutan görüntü: Balıklar sürü halinde öldü

Yüksekova-Van kara yolu üzerindeki Yeniköprü mevkiindeki Zap Suyu’nda meydana gelen balık ölümleri üzerine Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hemen bölgede incelemelerde bulundu. Zap Suyu’nda incelemelerde bulunan ekipler, telef olmuş balıklardan numune aldı.

Telef olan balıkları yerinde incelediklerini belirten Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Ferhan Oktay, “Balıkların telef olduğuna dair bize ihbar geldi. Hemen haber üzerine bölgeye geldik. Karşılaştığımız manzara, çok sayıda balık telef olmuş ve su yüzeyinin tümüne dağılmış durumda. Biz de inceledik, kesin sonuçlara ulaşmak için numunelerini aldık. Çok üzücü bir durum. Biz de tahlil sonuçları sonrası karar vereceğiz” dedi.