Hakkari’de silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Yüksekova ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Salgar 2024-56 operasyonu icra edildiği belirtildi.



Açıklamada, “Tespit edilen mağara/sığınak içerisinde; 1 adet RPD makinalı tüfek, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 sevk fişeği, 8 adet el bombası ve 420 adet 7.62 mm makinalı tüfek mühimmatı ele geçirilmiş olup olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.” denildi.