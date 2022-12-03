Hakkari’de toprağa gömülü bidonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk' operasyonu kapsamında toprağa gömülü silah ve mühimmatlar bulundu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Güvenli köyü Sarıkaya mezrası kırsalındaki arazi aramasında toprağa gömülü 3 bidonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Ele geçirilenler arasında; 60 milimetre havan, bixi makineli tüfek, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, pm 98 uzi makineli tabanca, bixi makineli tüfek tamburu, 8 kalaşnikof dipçiği, 47 adet 60 milimetre çapında havan mühimmatı, 9 anti tank RPG 7 roketatar mühimmatı, 512 mühimmat, 8 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 50 av fişeği, 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 200 metre infilaklı fitil, 50 dinamit lokumu, 2 kilo kara barut, 13 el bombası, 13 el bombası fünyesi, 27 şarjör, jeneratör ile 2 sırt çantası yer aldı.

Malzemeler, imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.