Hakkari'de ayı saldırısı: Yüzü ve çenesi parçalandı

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan isimli vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Hakkari'de ayı saldırısı: Yüzü ve çenesi parçalandı

'de kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçaladı ve çene kemiğini kırdı.

Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 27 kişi tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu tacirlerine operasyon! 27 kişi tutuklandı

Mersin'de 10 dönüm alan cayır cayır yandı

Mersin'de 10 dönüm alan cayır cayır yandı

İzmir'de iki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı

İzmir'de iki kardeş kavgayı ayıran 3 kişiyi yaraladı

Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

Tekirdağ'da "yere çöp attın" kavgası: Bıçağı yüzüne sapladı

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altında: 300 dönüm alan zarar gördü

Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altında: 300 dönüm alan zarar gördü

650 kilo tüberkülozlu et imha edildi

650 kilo tüberkülozlu et imha edildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...