Hakkında 160 yıl hapis cezası kararı bulunan hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sürüyor.
Muş’un Bulanık ilçesinde 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eskiyol köyüne bağlı Yukarı Bayramlı mezrasında 10 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişinin öldürülmesi olayının faillerinden Ç.T’nin evine geldiği bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi.
Hakkında 160 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği belirtildi.
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