Halaskargazi ne demek? Halaskargazi unvanının anlamı

Halaskar, bir kişinin ya da yerin kurtarılmasından sorumlu olan kişi demektir.



İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk bu caddede bir ev tutmuş, annesi ve kız kardeşiyle birlikte buraya yerleşmiştir. Bu tarihlerde Atatürk'ün buradaki evi çok hareketli günler yaşamıştır. O dönemlerde Şişli Caddesi adını taşıyan caddenin ismi 1927 yılında "Kurtarıcı" anlamına gelen "Halâskâr" ve "gazi" kelimelerinin birleştirilmesiyle Atatürk'e atfen Halaskârgazi olarak değiştirilmiştir.