Halaskargazi ne demek? Halaskargazi unvanının anlamı

Halaskargazi, Sakarya Meydan Muharebesinde yaralandıktan sonra Gazi unvanını alan ve İstiklal Savaşını kazanarak ülkemizde cumhuriyeti ilan eden Atatürk'ün unvanlarından biridir. Bu unvan kendisine 1928 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde verilmiştir. Peki, Halaskargazi ne demek?

Halaskargazi ne demek? Halaskargazi unvanının anlamı

Halaskar, bir kişinin ya da yerin kurtarılmasından sorumlu olan kişi demektir.

'un işgal altında olduğu yıllarda Mustafa Kemal bu caddede bir ev tutmuş, annesi ve kız kardeşiyle birlikte buraya yerleşmiştir. Bu tarihlerde Atatürk'ün buradaki evi çok hareketli günler yaşamıştır. O dönemlerde Şişli Caddesi adını taşıyan caddenin ismi 1927 yılında "Kurtarıcı" anlamına gelen "Halâskâr" ve "gazi" kelimelerinin birleştirilmesiyle Atatürk'e atfen Halaskârgazi olarak değiştirilmiştir.

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