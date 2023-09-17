Halı saha maçında kalbine yenildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren 38 yaşındaki Adem Kaymakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halı saha maçında kalbine yenildi
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Halı saha maçında kalbine yenildi - 1

'nin Körfez ilçesine bağlı Yeni Yalı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla halı sahaya giden Adem Kaymakçı, futbol oynadığı sırada geçirdi.

Aniden yere yığılan Kaymakçı'yı gören arkadaşları durumu 112'ye bildirdi.

3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaymakçı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adem Kaymakçı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Kaymakçı'nın cenazesi, Körfez Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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