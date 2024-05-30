Halı saha maçında ölüm

Kocaeli'de arkadaşları ile halı sahada futbol oynadıktan sonra kalp krizi geçiren Körfez Belediyesi zabıta personeli Rıdvan Karabağ hayatını kaybetti.

Halı saha maçında ölüm

Körfez ilçesine bağlı Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti.

Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı arkadaşları hareketsiz buldu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldıran Karabağ, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Karabağ'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'nde kılınan namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi

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