Halı sahalar ne zaman, hangi şehirlerde açılacak? (Kontrollü normalleşme kararları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından, kontrollü normalleşme kararları da belli oldu.

Kafe ve restoranların açılacağı saatlerle birlikte, hafta sonu yasaklarının kalktığı iller de belli oldu.

Bir süredir corona virüs nedeniyle faaliyetlerine son veren halı sahalar da, bulunduklarını şehirlerin risk duruma göre maçlara ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre; düşük riskli illerde sabah 9 ile akşam 19 saatleri arasında halı saha tesisleri faaliyetlerini sürdürebilecek.

İŞTE HALI SAHALARIN AÇILACAĞI ŞEHİRLER

Düşük riskli (Haritada Mavi) iller arasında yer alan; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da halı sahalar faaliyetlerine başlayacak.