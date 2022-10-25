Haliç metro köprüsündeki yangın sonrası seferler yeniden başladı

İstanbul Beyoğlu'nda Haliç metro köprüsündeki elektrik kablolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler yeniden başladı.

Yangın, Karaköy Haliç İstasyonunda saat 10.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rayların altından dumanların yükseldiğini görenler, görevlilere ve itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile Haliç Metro Köprüsü'ndeki dumanlara müdahale etti.



İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Çalışmayan Yenikapı-Taksim istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi hizmeti verildi.



Yapılan incelemenin ardından yaklaşık iki buçuk saat aksayan metro seferleri, normale döndü.



Bu arada Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızda seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.



Bu hesaptan ayrıca, seferlerinin yapılamaması nedeniyle sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlara, ring seferlerinin konulduğu bilgisi verildi.

