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Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük: 2 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı, çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük: 2 ölü
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Son dakika haberi! Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 sıralarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.

Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda göçük: 2 ölü - 1

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçiler Halit Sural ile Sabri Ayakatik'in cansız bedenlerine ulaşıldı.

Ölen işçilerin cansız bedenleri Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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