Halkbank personel alım sınav yerleri açıklandı! Halkbank sınav yeri nasıl sorgulanır? Halkbank sınavı ne zaman yapılacak?

Halkbank personel alımı için başvurusunu tamamlayan adayların sınav yerleri açıklandı. Yapılacak sınav kapsamında müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettif yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı bölümleri için alımlar yapılacak. Peki, Halkbank sınav yeri nasıl öğrenilir? Sınav ne zaman yapılacak?

ntv.com.tr 04.08.2020 - 15:49 | Son Güncelleme : 04.08.2020 - 15:50

Halkbank personel alım sınav yerleri açıklandı! Halkbank sınav yeri nasıl sorgulanır? Halkbank sınavı ne zaman yapılacak?

İlişkili Haberler

OGM 700 işçi alımı başvuruları başladı (İşkur üzerinden OGM başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?)

OGM 700 işçi alımı başvuruları başladı (İşkur üzerinden OGM başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?)

Halkbank sınav giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar Halkbank sınav giriş belgeleri ile 8 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak sınava girebilecekler.

Sınav sonrasında yapılacak olan alımlar için ise her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağırılacak.

HALKBANK SINAVI NE ZAMAN?

Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

Halkbankası sınav yerleri başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 - 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adaylar sınava girebilmek için, 'sınav giriş belgesi' ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı sınav ‘Genel Yetenek Testi' kısmından oluşacak, 60 puan ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...