Hamas lideri Haniyye İstanbul'a geliyor

Hamas lideri İsmail Haniye yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye ile İstanbul'da görüşecek. Gazze'de süren İsrail saldırıları, ateşkes çabaları ve insanı yardımlar masadaki önemli başlıklar arasında. Diplomasi trafiği hızlı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şukri de yarın İstanbul'da olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la biraya gelecek. O randevuda da ele alınacak en önemli konu yine Filistin olacak.

Hamas lideri Haniyye İstanbul'a geliyor

-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail 'deki saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daydı. Haftasonu ise Türkiye'nin iki önemli konuğu var.
Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'de olacak.

Hamas lideri İsmail Haniye yarın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız” sözleriyle duyurduğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ziyareti için geri sayım başladı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyareti kritik hale getiren faktörler arasında.

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