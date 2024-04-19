Hamas lideri Haniyye İstanbul'a geliyor

İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daydı. Haftasonu ise Türkiye'nin iki önemli konuğu var.

Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Türkiye'de olacak.

Hamas lideri İsmail Haniye yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirecek.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hafta sonu Filistin davasının lideri misafirim olacak. Beraber birçok şeyleri dertleşeceğiz, konuşacağız” sözleriyle duyurduğu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ziyareti için geri sayım başladı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları 7 aydır sürerken, İran ile İsrail arasında da artan gerilim ve savaşın bölgeye sıçrama ihtimali bu ziyareti kritik hale getiren faktörler arasında.

