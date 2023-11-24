Hamile eşine cinsel saldırıda bulunan iş insanı hakkında karar belli oldu

Boşanma aşamasındaki eşi Melisa Tatlıcı’ya hamileliği sırasında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan iş insanı Şeyhmus Tatlıcı’nın yeniden yargılama süreci tamamlandı.
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya şikayetçi Melisa Tatlıcı katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
"ŞİKAYETİM SÜRÜYOR"
Şikayetçi Melisa Tatlıcı, mahkemedeki ifadesinde şikayetinin sürdüğünü belirterek, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın cezalandırılmasını istedi.
Melisa Tatlıcı’nın avukatı ise, müvekkilinin olay tarihinde 8 aylık hamile olmasına dikkat edilerek ceza verilmesini, sanığın kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle adli kontrolün devam etmesini talep etti.
"SUÇ UNSURU OLUŞMADI"
Sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın avukatı, taraflar arasında evliliğin devam ettiğini, suç unsuru oluşmadığını belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.
CİNSEL SALDIRI SUÇU SABİT BULUNDU
Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle “Cinsel saldırı” suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi.
Heyet, takdir indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.
Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti.
ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY
Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.
NE OLMUŞTU?
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti.
Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.
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