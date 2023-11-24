Hamile eşine cinsel saldırıda bulunan iş insanı hakkında karar belli oldu

CİNSEL SALDIRI SUÇU SABİT BULUNDU



Mahkeme heyeti, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın Melisa Tatlıcı’ya karşı cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği sabit olduğu gerekçesiyle “Cinsel saldırı” suçundan oy çokluğuyla 5 yıl hapis cezası verdi.



Heyet, takdir indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.



Heyet ayrıca sanığın yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararının devam etmesine hükmetti.



ÜYE HAKİMDEN KARŞI OY



Karara karşı oy kullanan üye hakim, sanığın duruşmaları takip etmediği ve pişmanlık göstermediğini, şikayetçinin 8 aylık hamile olması nedeniyle kusuru dikkate alınarak üst sınıra yakın bir ceza verilmesi ve indirim uygulanmaması gerektiği görüşünde olduğunu belirtti.



NE OLMUŞTU?



İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Ocak 2020’de görülen duruşmada, sanık Şeyhmus Tatlıcı’nın tehdit, hakaret ve kasten yaralama suçlarından beraatına karar verilmişti.



Mahkeme, Şeyhmus Tatlıcı’yı boşanma aşamasındaki eşine karşı cinsel davranışlarda vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.



Yargıtay ise kararı, mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını göz önüne alarak, sanık Şeyhmus Tatlıcı’ya cinsel saldırı suçundan ceza verilmesi gerekirken, nitelikli cinsel saldırı suçundan ceza verilmesinin doğru olmadığını belirtmişti.