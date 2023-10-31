Hamile eşini birlikte televizyon izlemediği için öldürdü

Gözaltına alınan Emrah Demir, cinayet büro amirliğine götürüldü.



Emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlatan Demir, eşini kendisiyle birlikte televizyon izlemediği için başlayan tartışma sonucu öldürdüğünü itiraf etti.



“Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ‘Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı.” diyen Emrah Demir, daha sonra ne olduğunu hatırlamadığını savundu.



Emrah Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.