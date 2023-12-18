Hamile öğretmene veliden dayak

İstanbul Başakşehir'deki ilkokulda bir baba, çocuğunu sınıfına kadar bırakmak istedi ancak Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olan bu durum nedeniyle güvenlik görevlilerince engellendi.



ÖĞRETMENE SALDIRDI

13 Aralık'ta meydana gelen olayda, kendisini sınıfa öğretmenin almak istemediğini iddia eden veli koşarak okula girdi, sınıftaki öğretmene hakaret edip saldırdı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN BURNUNU KIRDI

Saldırgan, kendisini durdurmak isteyen güvenlik görevlisinin de burnunu kırdı.

HAMİLE ÖĞRETMENİN DÜŞÜK RİSKİ VAR

Baygınlık geçiren 3 aylık hamile Esin Çabuk, düşük riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SALDIRGAN VELİ SERBEST



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan veli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

