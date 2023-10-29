Hamile eşini öldürüp sokağa çıktı: Galiba eşimi öldürdüm

Adana'da bir kadın cinayeti yaşandı.



Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına "Galiba eşimi öldürdüm." diye bağırdı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir’in öldüğünü belirledi.