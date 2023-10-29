Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Hamile eşini öldürüp sokağa çıktı: Galiba eşimi öldürdüm

Adana'da 4 aylık hamile eşi Hatice Demir ile kavga eden Emrah Demir, sokağa çıkıp "Galiba eşimi öldürdüm." diye bağırdı. Çağırılan sağlık ekibi, Hatice Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Boğulduğu değerlendirilen Demir'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken Emrah Demir ise gözaltına alındı. Öte yandan zanlının, sokakta gördüğü 10 yaşında bir çocuğu da boğmaya çalıştığı öne sürüldü.

Hamile eşini öldürüp sokağa çıktı: Galiba eşimi öldürdüm

'da bir kadın cinayeti yaşandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Demir ile 4 aylık hamile olan 1 yıllık eşi Hatice Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından sokağa çıkan Emrah Demir, komşularına "Galiba eşimi öldürdüm." diye bağırdı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Hatice Demir’in öldüğünü belirledi. 

Hamile eşini öldürüp sokağa çıktı: Galiba eşimi öldürdüm - 1

Vücudunda darp izine rastlanmayan, boğulduğu değerlendirilen Hatice Demir'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlının, sokakta gördüğü 10 yaşında bir çocuğu da boğmaya çalıştığı öne sürüldü.

Olayın ardından şoka giren Emrah Demir gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...