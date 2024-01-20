Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün özgeçmişi

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından biri de Hamit Öncü oldu. Esenyurt ilçesinden aday gösterilen Hamit Öncü'nün hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü kimdir?

Hamit Öncü kimdir? AK Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Hamit Öncü'nün özgeçmişi

Hamit Öncü, 1979-2004 seneleri arasında öğretmenlik ve idarecilik gibi eğitim alanındaki görevlerde bulunmuştur. 1994 yılında Refah Partisi'nin Kıraç Belediye Başkan adayı olarak siyaset sahnesine adım atan Hamit Öncü, yerel yönetim alanındaki ilk deneyimini kazanmıştır. 2004-2009 seneleri arasında Kıraç Belediye Başkanı olarak görev yapan Hamit Öncü, yerel yönetimdeki liderliğiyle dikkat çekmiştir. 2015 senesinde AKP'nin 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Sekreterya ve Bilgi İşlem Sorumlusu olarak görev almıştır.

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