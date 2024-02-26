Hamza Dağ: Mevcut olan ve yarıda kalan belediye hizmetlerini tamamlayacağız

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, belediye başkan adayları saha çalışmalarına hız verdi.



Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ bu kapsamda, Buca ilçesindeki bir düğün salonunda muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

İzmir'in önümüzdeki 5 yıllık döneminin diğer illerden daha kritik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"Bu bakımdan bırakın 5 seneyi, 5 saniye daha kaçıracak vaktimiz yok. Bugüne kadar 4 dönem milletvekili olarak temsil ettiğim şehrime elimden geldiğince, gücüm yettiğince hizmet etmeye çalıştım. Sadece hemşehrilerimin taleplerine değil, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin destek istediği konulara da bir an olsun düşünmeden koşmaya çalıştım. Buca Metrosu Projesi'nde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü ünitesinde, Konak tünelinde, Karabağlar Yeşillik caddesinde ve daha nicelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve taleplerini geri çevirmedik. Biz, yıllardır şehrimizin sıkıntılarını görüyoruz. Görmekle kalmıyor yaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde, şehrimizin ihtiyaçlarına karşı etraflıca tahlil ettiğimiz çözüm önerilerimizi, projelerimizi anlatıyoruz.''

''BUCA-CEZAEVİ BÖLGESİNE İZMİR BAHÇESİ''

Buca'ya ilişkin projelerini aktaran Hamza Dağ, "Yeni çevre yolunun hayata geçmesiyle Menemen-Buca arasını 20 dakikaya düşüreceğiz. Yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı noktasından biri olan Buca-Çeşme otoyol ayrımını hizmete sunacağız. Mevcut çevre yoluna Buca Hali çıkışını ekleyeceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Mevcut olan ve yarıda kalan belediye hizmetlerini tamamlayacağız. Bunların içinde olan ve yarım kalan Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir semtinde bulunan opera binası da tamamlayacağız. Buca-Cezaevi bölgesine İzmir Bahçesi inşa ederek hemşehrilerimizin nefes alabileceği bir yeşil alan inşa edeceğiz." dedi.



''YEŞİLDERE'Yİ TAM ANLAMIYLA 'YEŞİL' YAPACAĞIZ''



Yeşildere Yerinde Dönüşüm Projesi'yle İzmir'e yakışmayan görüntüyü kaldırıp mevcut yapı stokunu yerinde yenileyeceklerini vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Bölgedeki rekreasyon çalışmamızla Yeşildere'yi tam anlamıyla 'yeşil' yapacağız. Burada yapılan EXPO planını iptal edip başka bir alana taşıyacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Bucaspor'umuzun en büyük destekçilerinden biri olacak, tüm branşlarda daha başarılı bir Bucaspor görebilmek için çalışacağız. İlçe belediyelerinden başlayarak İzmir'in her yerinde kütüphane inşa edeceğiz. Ayrıca kütüphanelerde çay ve çorba olacak. Bu projelerimiz ivedilikle yapacağımız işler. Tabii bunların yanında şehrimizin ulaşım ağını Körfez geçişiyle, yeni çevre yoluyla, yeni metro hatlarıyla, yeni otobüslerle güçlendirdiğimizde Buca da büyük bir nefes alacak."



''ATIK DÖNÜŞÜMÜ VE TOPLANMASI KONUSUNDA İZMİR'DE İSTEDİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ''



En önemli meselelerin çevre ve iklim olduğuna dikkat çeken Dağ, "Geri dönüşüm işini yapmak zorundayız. Sıfır Atık Projesi son yıllarda dünyanın en önemli projelerinden birisidir. Atık dönüşümü ve toplanması konusunda İzmir'de istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda farklı örnekler Türkiye'nin her yerinde var. Atığı çöpe gitmeden evde, sokakta ya da mahallede ayrıştırma durumuz var. Vatandaşlardan evdeki kızartma yağlarını pet şişeye biriktirip dolduğu zaman muhtarlığa bırakmalarını isteyeceğiz. İlçe belediyesi gelip alacak ve biz bunlardan dönüşüm sağlayıp gelir elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.