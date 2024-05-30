Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Sancaktepe'de kimliği belirsiz kişiler tarafından tekel bayisine ateş açıldı. Olayda bir kadın yaralandı.

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Saat 00.30 sularında İnönü Mahallesi Akbudak Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişiler mahalleye bir motor ve otomobil ile geldi. Şahıslar burada silahlarla sokak üzerinde bulunan bir tekel bayiye silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu tekel bayisinde işletmecilik yapan Cemile G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği yerde bölgeye güvenlik şeridi çekerek inceleme çalışması yaptı. Ekipler çalışmalarının sona ermesinin ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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