İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinden 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 göçmen yakalandı.

İzmir sularından, 24'ü çocuk 49 göçmen karaya çıkartıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs saat 09.05’te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz , görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Aynı gün saat 22.05’te ise, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan 24'ü çocuk 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

17 ilde FETÖ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

17 ilde FETÖ operasyonu: 90 şüpheli yakalandı

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Sarıkamış’ta boz ayılar sokaklarda cirit atıyor

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

Afgan işçinin yakıldığı olayda 6 sanık hakim karşısında: İlk duruşma 12 saatte tamamlandı

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Sancaktepe'de tekel bayiye silahlı saldırı: 1 yaralı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

Bursa’da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...