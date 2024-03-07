Hamza Dağ NTV'de: İzmir'e sevdamız var

Siyasi partilerin yerel seçim çalışmaları devam ediyor.



NTV canlı yayına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Projelerinden bahseden Dağ, kentte yapılacak acil çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.



Dağ'ın açıklamaları şöyle:



Aday olarak 5. kampanyam. Aday olmadan da 2004 seçimleri de dahil İzmir'de sahada olmuş birisiyim. İzmir artık birileri tarafından "çantada keklik" olarak görünmek istemiyor. 25 yıldır devam eden belediyecilik süreci var. Kronik hale gelmiş sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Temel hamleler yapılması lazım.

Hem tecrübe hem İzmir'i biliyor olmanın imkanını ben İzmir'e adamak istiyorum. İzmir'e sevdamız var. 950 bin ile 1 milyon 30 bin arasında bir oy potansiyelimiz var.



AK PARTİ'NİN İZMİR İÇİN PROJELERİ NE?



Benim İzmir ile ilgili hayallerim daha farklı. Kronik sorunların çözüldüğü İzmir'e aday olsaydım önceliğe ulaşımı koymak istemezdim. 10 sene önce bu kadar değildi. Konak'tan Buca'ya 20-25 dakikada gidiliyordu.

Önceliğimize ulaşımı ve toplu ulaşımı koyduk. Yeni çevreyolu, kavşaklar, yollar... 1 Nisan'dan itibaren en kötülerden başlayıp adım adım iyileştireceğiz.



İzmir'de toplu ulaşımda 90 dakika uygulamasını geri getireceğiz. UKOME'de teknik olarak hazırlıklar yapılıyor.



Su ücret tarifelerinde İzmir, en pahalı şehir. Bizim burada da yapacağımız yüzde 50 indirim sözümüz var. Sosyal belediyecilik, kentsel dönüşüm de projelerimiz arasında.

İZMİR MERKEZİ BÜTÇEDEN DESTEK ALIYOR MU?



Vergi aldığınız şehirler belli, vergi az aldığınız şehirler belli. İzmir'e hizmet konusunda hükümetin eksik kaldığı bir nokta var mıdır? Hükümet hastane yapar, yol yapar, okul yapar. Bizim 20 yıl içinde 30 tane ilçede hastane olarak dokunmadığımız bir iki ilçe kaldı. Kiraz ve Bayındır'da hastane ile ilgili dokunuşlarımızın olması lazım.



Büyük proje ve planlarda önümüzdeki 5 senede farklı karar çıksa da YHT projesi bitecek.

Buradaki mesele, bir ilin ya da bir ilçenin belediye başkanı şehrine gelecek yatırımlarla ilgili önemli bir mihenk taşı oluyor. Biz 5 yılda çözebildiğimiz kadar sorunları çözelim önümüzdeki 25 yıla kadar planlamayı yapıp rahatlamayı oluşturalım.

