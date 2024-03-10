Hamza Dağ: 150 bin konutun dönüşümünü yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti'nin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen İzmir mitinginde konuştu.

Bir teşkilat mensubu olarak kapısından girdiği AK Parti'de gençlik kolları başkanı, milletvekili ve genel başkan yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden Dağ, ilk günden bu yana İzmir'in her bir noktasına çok sayıda hizmetlerin ulaştırılmasına vesile olduğunu anlattı.

İzmir'in kronik sorunlarının çözüleceği günlerin yakın olduğunu söyleyen Dağ, "Bugün artık İzmir'in ihtiyacı olan, İzmir'e 22 yıldır nice hizmetler kazandırmış merkezi yönetimle uyum içerisinde çalışacak bir İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Çünkü, biz İzmir'in potansiyelinin farkındayız. Çünkü biz İzmir'in zenginliğinin bilincindeyiz. Çünkü biz İzmirlinin daha yaşanabilir bir İzmir'i hak ettiğine inanıyoruz. İnanıyoruz ki İzmir'imizin kronik sorunlarının çözüleceği günler, gerçek belediyecilik ile yakındır." diye konuştu.



"Eşsiz İzmir Vizyonu" çerçevesinde projelerini halka açıkladıklarını kaydeden Dağ, ulaşımda, çevre ve şehircilikte, kentsel dönüşümde, altyapıda, gençlikte ve eğitimde İzmir'in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaklarını ifade etti.



Dağ, "Bu azimle bizler, 150 bin konutun dönüşümünü, 50 bin sosyal konutu, 4 yeni yöre kenti yapacağız. Her türlü riske karşı dirençli bir İzmir'i inşa edeceğiz. Daha güvenli ve yaşanabilir bir İzmir için kollarımızı çoktan sıvadık, canla başla, gece demeden gündüz demeden çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan ufacık bir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

