Hamza Dağ kimdir? İzmir AK Parti Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın hayatı

Hamza Dağ, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen adaylar arasında yer alıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den İzmir Belediye Başkanlığına aday olan Hamza Dağ'ın yaşı, kariyeri ve hangi görevlerde bulunduğu araştırılıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir? İzmir AK Parti Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, nereli?



HAMZA DAĞ KİMDİR?



Hamza Dağ, 1 Mart 1980’de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.



Siyasete AK Parti Gençlik Kolları’nda başladı ve milletvekili olmadan önce İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı.



2011’den 2023’e kadar dört dönem İzmir Milletvekili olarak partisini TBMM’de temsil etti.



2014’den bu yana AK Parti MKYK üyesidir. 2017’de AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2021 yılından bu yana da tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.



Evli ve 4 çocuk babasıdır. Uzun yıllardır Bayraklı’da ikamet etmektedir. Annesi ev hanımı, babası emekli memurdur.