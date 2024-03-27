Hamza Dağ'dan Konak ve Kemeraltı için yeni proje

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş.'yi (TARKEM) ziyaret etti.



Hamza Dağ, buradaki konuşmasında, Kemeraltı'nın herkesin ortak değeri olduğunu belirtip "Bu değerimizi korumak da yine hepimizin boynunun borcu. Sizler borcunuzu layıkıyla ödüyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmek istiyoruz. Kemeraltı başta olmak üzere İzmir'in saklı kalan tüm kültürel hazinelerini gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Yeşiline, mavisine, türlü doğal güzelliklerine rağmen İzmir'in diğer şehirlerden geride kalması hem üzücü hem de utanç kaynağı." ifadelerini kullandı.



"KONAK ATATÜRK MEYDANI'NI GENİŞLETECEĞİZ"



Bu konuda atacakları adımlardan bahseden Dağ, "Turizmiyle eşsiz İzmir hayalimize değineyim; Öncelikle Kemeraltı projemizden bahsetmek istiyorum. Projemizin adı ‘KALBİMİZMİR: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Merkezi Projesi’. İhtiyaç duyduğu ilgi ve bakımı görmemesi nedeniyle zaman içerisinde eski canlılığını yitiren bölgemizde hayata geçireceğimiz projemizle bu değerli mirası restore ederek Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz. Konak ve Kemeraltı'ndaki tescilli binalar, projemizin en önemli parçalarından birini oluşturuyor. Bu binaları, müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendirileceğiz. Bu projeyle Konak Atatürk Meydanı'nı genişleteceğiz. Meydandaki yeşil alan oranını artıracağız." dedi.



"KEMERALTI, İZMİR'İN KÜLTÜREL YAŞAMININ KALBİNDE YER ALACAK"



Konak Saat Kulesi'nden Agora'ya kadar her sokağı, titiz bir restorasyon sürecinden geçireceklerini aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"7 gün 24 saat yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Sokak sanatçılarının performansları, açık hava sergileri, müzik etkinlikleri ve lezzet festivalleri ile Kemeraltı, İzmir'in kültürel yaşamının kalbinde yer alacak. Hayata geçireceğimiz modern otoparklar ile ziyaretçilerin ve esnafın parklanma sorunu çözülecek, ziyaretçiler Kemeraltı'nın sokaklarını adım adım keşfetmenin keyfini çıkaracak."