"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

"Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş (45), Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir otelin önünde dün sabah saatlerinde silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Akkuş, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Akkuş, bir süre sonra hastaneden kendi isteğiyle ayrıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güniz Akkuş, suç örgütü kurduğu gerekçesiyle polis memurluğundan ihraç edilmişti.

Akkuş, "kasten öldürme", "yaralama" ve "yağma" gibi olaylara karıştığı gerekçesiyle 2021 yılında bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanıp aynı yıl tahliye edilmişti.