Hanuka Bayramı nedir, kimler tarafından kutlanır?

Hanuka sözcüğü İbranice "adama, ithaf etmek" anlamlarına gelir. Hanuka veya Işıklar Bayramı, Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün (Yeruşalim) MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır.

İbrani takvimine göre Kislev ayının 25. günü başlayan, bir günlük yağın 8 gün "mucize" şekilde yanmasını hatırlamak için kutlanan Hanuka Bayramı 18 Aralık itibariyle başladı. Işıklar Bayramı olarak da bilinen Hanuka, menoraya (yedi kollu şamdan) benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanıyor. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane mum yakılıyor ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam ediyor.

Hanuka Bayramı bu yıl 18 Aralık Pazar ile 26 Aralık Pazartesi tarihleri arasında kutlanacak.

HANUKA RİTÜELLERİ



Hanuka, bazıları ailece ve bazıları topluca yapılan, 8 günlük tatil boyunca her gün süren bir seri ritüelle kutlanır. Günlük ibadete özel eklemeler yapılır ve yemekten sonraki şükrana özel bir kısım eklenir. Dindar insanlar, her zamanki gibi işe giderler ama akşamüstü mumları yakmak için eve erken dönerler. Birçok aile, kitap ya da oyun gibi birçok küçük hediye verirler birbirlerine.