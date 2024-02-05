Hasan Çelik cinayetinde kan donduran ayrıntı: Parasıyla bungolav tatiline çıktığı öğrenildi

Aylardır aranan Hasan Çelik‘in cinayete kurban gittiği öğrenildi. Çelik'in aracını satmaya çalışan kişilerden şüpheli Yasin cinayeti itiraf etti ve Mert isimli bir kişi tarafından Hasan Hüseyin Çelik'in öldürüldüğünü söyledi. Şüpheli Yasin'in Hasan Çelik'in parasıyla sevgilisine laptop aldığı, bungalov evde tatil yaptığı ortaya çıktı.

Hasan Çelik cinayetinde kan donduran ayrıntı: Parasıyla bungolav tatiline çıktığı öğrenildi

Ankara'da yaşayan evli ve iki çocuk babası Hasan Çelik, 15 Kasım 2023 tarihinde aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Veysel Çelik eşi Esma Çelik ile birlikte 77 günü aşkın süredir haber alamadığı kardeşi Hasan Çelik'i bulmak için ile Tatlı Sert'e başvuru yaptı.

Hasan Çelik cinayetinde kan donduran ayrıntı: Parasıyla bungolav tatiline çıktığı öğrenildi - 1

PROGRAM İHBAR KABUL EDİLDİ

Hasan Çelik'in ailesi ve eşi arasındaki tartışmalar devam ederken, Hasan kaybolmadan önce aracını son gören isim olan Yalçın Ülger'in yayına gelmesiyle olayın seyri değişti. Hasan Çelik'in aracını son gören kişi Yalçın, kuzeni aracılığıyla Hasan Çelik'le tanıştığını söyleyerek araba alım-satım işi için görüştüklerini söyledi.

Yalçın'ı stüdyoya çağıran Müge Anlı, "Sen aracın içinde görülen iki kişiden birisin. Bu araba sizin elinize nasıl geldi. Para transferleri senin hesapların üzerinden gerçekleşti. Ne yaşandıysa doğruyu söyle. Bu adam şimdi nerede?" dedi. Yalçın ise bu sorulara, "Yasin tarafından bana bir telefon geldi. Yasin'i kuzenim Fatih aracılığıyla tanıdım. Benim araba alım satım işiyle hiçbir ilgim yok. Ben asansör işiyle ilgileniyorum." diyerek bu konularla ilgisi olmadığını söyledi.

Hasan Çelik cinayetinde kan donduran ayrıntı: Parasıyla bungolav tatiline çıktığı öğrenildi - 2

CANLI YAYINDA GÖZALTI

Yalçın'ın şüpheli konuşmalarının ardından yayını ihbar kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek canlı yayında Yalçın Ülger ve kuzeni Fatih'i canlı yayında gözaltına aldılar.

HASAN ÇELİK'İN PARASIYLA TATİL YAPMIŞ

Gözaltına alınan Yalçın ve Fatih'in ardından alım satım işine dahil olduğu söylenen Yasin'de Ankara'da gözaltına alındı. Hasan Çelik'in cansız bedeni evinden 16 dakika uzakta bulundu. Telefonu, kartları, kimliği ise Yasin'in evinde bulundu. Şüpheli Yasin'in Mercedes marka bir araç kiraladığı, 3 defa İstanbul'a geldiği, kız arkadaşıyla bungalov evde tatil yaptığı, gittiği her yere Hasan Çelik'in telefonunu taşıdığını çünkü mobil bankacılığını kullandığını söyledi. Bu nedenle de Hasan Çelik'in telefonunun neden farklı noktalarda sinyal verdiği ortaya çıktı. Hasan Çelik'in hesabındaki 440 Bin TL'yi kullandığını üstüne 200 Bin TL'de kredi çektiğini söyledi. Bu itirafların ardından Hasan Çelik'i öldürmediğini, öldüren kişinin kuzeni Mert Kartal'ın öldürdüğünü söyledi. Çorum Açık Cezaevi'nde cinayetten hüküm giydiğini, Hasan Çelik'i öldürdüğü tarihte de cezaevi izninde olduğunu, kendisinin cinayetle alakasının olmadığını söyledi.

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