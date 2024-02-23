Hasan Kaymak kimdir? MASAK Başkanı olarak atanan Hasan Kaymak kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hasan Kaymak, 1971 yılında Yozgat’ta doğmuştur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur.



2003 yılında ise Thunderbird A.G. School of International Management programında başlamış olduğu yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.



2004-2006 yılları arasında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığında Daire Başkan Vekilliği, 2006-2012 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 2012-2016 yılları arasında OECD Daimi Temsilciliği (Paris) Maliye Müşavirliği, 2016-2017 yılları arasında Gelir Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı Vekilliği, 2017-2019 yılları arasında Gelir Politikaları/Gelir Düzenlemeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve 2019 yılında bir süre Gelir Düzenlemeleri Genel Müdür Vekilliği, 2021 yılında Bakanlığımız Risk Analizi Genel Müdür Vekilliği ve 2021-2023 tarihleri arasında Vergi Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.



2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla MASAK Başkanı olarak atanmıştır.