Hastadan polis memuruna yumruklu saldırı

Tokat'ta tedavi gördüğü Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine için getirilen hasta, görevlilerin elinden kurtulup, hastane bahçesindeki polis memuru Hilal Karan'a yumruk atıp yaraladı.

Hastadan polis memuruna yumruklu saldırı

Olay, saat 15.00 sıralarında Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.

Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Yoldaş Can T., görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi.

Yoldaş Can T., tedavisinin ardından tekrar Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüleceği sırada, görevlilerin elinden kurtularak, hastane bahçesinde gördüğü polis memuru Hilal Karan'a yumruk attı.

Karan, hastanın saldırısıyla yaralandı. memuru tedaviye alınırken, hasta ise tedavi gördüğü Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüldü.

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