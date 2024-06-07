Hastadan polis memuruna yumruklu saldırı

Olay, saat 15.00 sıralarında Tokat Devlet Hastanesi'nin bahçesinde meydana geldi.
Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören Yoldaş Can T., görevliler eşliğinde Tokat Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniğine getirildi.
Yoldaş Can T., tedavisinin ardından tekrar Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüleceği sırada, görevlilerin elinden kurtularak, hastane bahçesinde gördüğü polis memuru Hilal Karan'a yumruk attı.
Karan, hastanın saldırısıyla yaralandı. Polis memuru tedaviye alınırken, hasta ise tedavi gördüğü Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi götürüldü.
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