Hastalarını özele yönlendirip ameliyat yapan devlet hastanesi doktoru gözaltında

Mersin'de Tarsus Devlet Hastanesi'nde görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. H.İ., hastalarını özel hastaneye yönlendirip, burada estetik ameliyatlar yaparak maddi kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Hastalarını özele yönlendirip ameliyat yapan devlet hastanesi doktoru gözaltında
Arşiv

'in Tarsus ilçesindeki devlet hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışan H.İ.'nin (33) burun ameliyatı için başvuran hastaları, Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirdiği ve burada estetik ameliyatları yaparak maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında H.İ.'nin ameliyatlar yaptığı ancak bu operasyonların özel hastanede görevli doktor E.K. tarafından gerçekleştirilmiş gösterildiği belirlendi.

ÖZEL HASTANEDEKİ İLE BİR MEDİKAL SEKTÖRÜ ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA

Hasta ile doktor arasındaki para alışverişinin de medikal sektöründe çalışan M.K. üzerinden yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında iki doktor ile M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...