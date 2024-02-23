Hastalarını özele yönlendirip ameliyat yapan devlet hastanesi doktoru gözaltında

Mersin'in Tarsus ilçesindeki devlet hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışan H.İ.'nin (33) burun ameliyatı için başvuran hastaları, Adana'daki özel bir hastaneye yönlendirdiği ve burada estetik ameliyatları yaparak maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında H.İ.'nin ameliyatlar yaptığı ancak bu operasyonların özel hastanede görevli doktor E.K. tarafından gerçekleştirilmiş gösterildiği belirlendi.



ÖZEL HASTANEDEKİ DOKTOR İLE BİR MEDİKAL SEKTÖRÜ ÇALIŞANI DA GÖZALTINDA

Hasta ile doktor arasındaki para alışverişinin de medikal sektöründe çalışan M.K. üzerinden yapıldığı tespit edildi.



Soruşturma kapsamında iki doktor ile M.K. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.