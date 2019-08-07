Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için giden iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.
Şüpheli kadın gözaltına alındı.
Hastane asansöründe hırsızlık
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da hasta gibi davranan bir kadın, hastane asansöründe iki kişinin çantasından ve cebinden 4 bin 800 lira çaldığı iddiasıyla gözaltına aldı.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için giden iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.