Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayene olmak için giden iki kişi, hastane asansöründe çantaları ve ceplerindeki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından müştekilerin 4 bin 800 lirasını çaldığı öne sürülen şüphelinin G.K. isimli kadın olduğunu belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alındı.