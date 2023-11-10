Hastane otoparkında 10 günlük ceset bulundu

İstanbul Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında, asfalt çalışması yapan işçiler, bir otomobilin içinde 10 günlük olduğu tespit edilen bir kadın cesedi bulundu. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Hastane otoparkında 10 günlük ceset bulundu

Ataşehir’deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin otoparkında yer alan bir otomobilin içinde kadın cesedi bulundu.

Saat 16.00 sıralarında otoparkta asfalt çalışması yapan işçilerin, yoğun koku ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Hastane otoparkında 10 günlük ceset bulundu - 1

Otomobilin kapısının açılmasıyla içinde bir kadın cesedi olduğu görüldü.

Ölen kadının kimliği belirlenemezken yapılan incelemelerde, cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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