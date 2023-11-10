Hastane otoparkında 10 günlük ceset bulundu

Otomobilin kapısının açılmasıyla içinde bir kadın cesedi olduğu görüldü.



Ölen kadının kimliği belirlenemezken yapılan incelemelerde, cesedin yaklaşık 10 günlük olduğu tespit edildi.



Çalışmaların tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.