Hastane randevusuna gitmeyene ek tedbir yolda | Bakan Koca: Hastadan "randevuma geleceğim" onayı alınacak

Ahmet Örsoğlu / NTV Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler getirileceğini açıkladı.



Devlet hastaneleri randevularına "onay" uygulaması getirileceğini belirten Bakan Koca şöyle konuştu:

"25 milyon tekil vatandaş, 81 milyon randevusunu son dakikalarda iptal etmiştir. Bu boşluklara yeni randevu veremediğimiz için 17 milyon randevu kapasitesi atıl kalıyor. Atıl kapasiteyi kullanabilmek için 'randevuma geleceğim' onayı alacağız. Randevu sahipleri randevudan önceki gün 23.59’a kadar onay verecek. Onaylanmamış randevular için yerine, bir başkasına randevu vereceğiz."

"ONAYLAYIP GİTMEYEN 15 GÜN HİÇBİR BRANŞTA RANDEVU ALAMAYACAK"

Daha önce randevusuna gelmeyenler 15 gün boyunca aynı branşta yeni randevu alamıyordu şimdi ise bu yaptırımda kapsam genişleyecek.

Koca, "Yakında devreye girecek yöntemle ikinci kez randevusuna gelmeyenler 15 günlük zaman dilimi için tüm branşlardan randevu alamayacak. Buradan başlıyoruz, uygulama ilerledikçe ilave tedbirler almaya da devam edeceğiz." dedi.

YERLİ İNSÜLİN SENSÖRÜ YOLDA



Bakan Koca, yerli insülin sensörü üretiminde önemli yol katedildiğini de söyledi.

Koca, "Diyabetli bütün vatandaşlarımıza sensörü ücretsiz vermek istiyoruz. Sensörü yerlileştirmeye başladık, seri üretim hazırlığı yapılıyor. Yasal izin ve belgelerini de aldıktan sonra, önümüzdeki 6-7 hafta içerisinde klinikte kullanımına başlamak istiyoruz. Geliştirdiğimiz sensör, değer bazında yüzde 90 yerli olacak." diye konuştu.

