Hastanede doktora saldırı: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile doktor S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.
Hastane güvenlik görevlisi S.Y.’nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü.
Yaşanan kavgada doktor S.Ö., hasta yakını U.T. tarafından dövüldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.
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