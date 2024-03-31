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Hastanede doktora saldırı: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde görevli doktor, hastane bahçesinde hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan kavganın ardından hasta yakını ve hastane güvenlik görevlisi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

Hastanede doktora saldırı: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, hastanede tedavi gören yakınını doktordan kıskanan U.T. ile S.Ö. arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü.

güvenlik görevlisi S.Y.’nin durumu sakinleştirmek üzere müdahale etmesi üzerine kavga büyüdü.

Yaşanan kavgada doktor S.Ö., hasta yakını U.T. tarafından dövüldü.

Hastanede doktora saldırı: 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - 1

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan hasta yakını U.T. ve güvenlik görevlisi S.Y. hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı.

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