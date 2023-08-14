Hastanede güvenlik görevlilerine saldırı | 20 kişi, 6 güvenlik görevlisini dövdü

Nevşehir’de 20 kişilik bir grup devlet hastanesinde güvenlik görevlilerine saldırdı.
Olay dün akşam saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde meydana geldi.
Yüksekten düşme tanısıyla hastaneye sevk edilen hastalara müdahale edildiği sırada, 20 kişilik hasta yakını grubu, kırmızı alana girmek istedi. Bu sırada güvenlik görevlileri devreye girdi.
20 kişilik grup ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.
Olay sırasında 6 güvenlik görevlisi, 20 kişi tarafından dövüldü.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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