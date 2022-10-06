Hastanede yaşlı kadına eziyete 8 gözaltı

İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede sağlık çalışanlarının yaşlı bir hastaya kötü muamele ederken çekilen görüntülerle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

Hastanede yaşlı kadına eziyete 8 gözaltı

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Hastanede yaşlı kadına eziyet

Hastanede yaşlı kadına eziyet

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Olaya adı karışanlardan biri Samsun'da, 7 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri amacıyla Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.

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