Hastanede yaşlı kadına eziyete 8 gözaltı

İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede sağlık çalışanlarının, yaşlı hastaya kötü muamelede bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Olaya adı karışanlardan biri Samsun'da, 7 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri amacıyla Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.