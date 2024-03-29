Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay Havalimanı'nda ilk seferler gerçekleştirildi.
Hatay Valiliği, AnadoluJet’in TK7312 sefer sayılı SAW-HTY uçağının 17.00’de 138 yolcuyla, AnadoluJet’in TK7112 sefer sayılı Esenboğa-Hatay uçağının 18.19'da 55 yolcuyla, THY’nin de TK2254 sefer sayılı İstanbul-Hatay uçağının 19.23'te 157 yolcuyla Hatay’a sorunsuz şekilde iniş yaptığıni açıkladı.
Seferlerin başladığı ilk gün, 350 yolcu Hatay'a iniş yapmış oldu.
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