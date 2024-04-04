Hatay'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 2 otomobili otoyolda durdurdu.



Araçlardaki 14 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, F.E. ve M.M'yi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.



Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E. ve M.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

