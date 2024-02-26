Hatay'da 81 adet sikke ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sürdürülen çalışmalar neticesinde ekipler; 24 Şubat tarihinde Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle'de bir şüpheliyi durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada; 81 adet tarihi sikke ile birlikte 2.06 gram eroin ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.C.B. isimli şahıs, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve TCK'nın 191. maddesi gereğince uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem gördü.