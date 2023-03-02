Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 25. gününde binanın enkazından bir köpek canlı olarak kurtarıldı. Terrier cinsi köpeğin mahsur kaldığı alanda mama bulduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlendi.

Hatay'da depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı

'yi sarsan ve merkezi Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerin 25. gününde bir enkaz altından sağ çıkarıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde emniyet birimlerinin kontrolünde Erzurum AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve Karaman İl Özel İdaresi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışması başlattığı binada ses duyuldu. Çalışmanın durdurulmasının ardından AFAD ekipleri sesin geldiği bölümde arama başlattı.

MAHSUR KALDIĞI ALANDA MAMA İLE HAYATTA KALDI

Aramalarda enkaz altındaki Terrier cinsi köpeğe ulaşıldı. Mahsur kaldığı alanda mama bulunduğu ve bu sayede hayatta kaldığı belirlenen köpek, veteriner kontrolü için seyyar kliniğe gönderildi.

Çalışmalar sırasında köpeğin sahibi olduğu tahmin edilen bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

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